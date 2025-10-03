الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات

06:41 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في عمان، رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، القاضي عمر أحمد.





وجرى اللقاء، الذي حضره المفوض الدكتور فتاح الجيلاوي، على هامش اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب بعنوان التحول الرقمي في إدارة الانتخابات.



وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق، في مجال إدارة الانتخابات، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل الثنائي المشترك في مجال الانتخابات، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.



وأكد المعايطة خلال اللقاء، ضرورة استعادة الدور البارز للعراق في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ولا سيما أنها عضو مؤسس في المنظمة، والمساهمة الفاعلة في استمرار التعاون والتنسيق والتخطيط بما يخدم الأداء المؤسسي على المستوى العربي والإقليمي.



وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب تضع كامل إمكاناتها الفنية والإدارية في خدمة الأشقاء في العراق، وتقديم كافة أشكال الدعم في إطار التعاون المشترك، وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي في إدارة العمليات الانتخابية.



بدوره، ثمن القاضي عمر أحمد، دور الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، في تعزيز العمل العربي المشترك، وإحداث التقارب والتعاون المستمر بين الإدارات الانتخابية العربية، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه الهيئة المستقلة للانتخاب، في إدارة العمليات الانتخابية على مستوى الإقليم.

