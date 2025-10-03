الجمعة 2025-10-03 07:33 م
 

رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء

الجمعة، 03-10-2025 06:07 م
الوكيل الإخباري-   أكدت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة، أن نسبة إنجاز مشاريع حديقة الحصن ونادي الطفل والسوق الشعبي للنساء وصلت لمراحلها النهائية.اضافة اعلان


وقالت ردايدة اليوم الجمعة، خلال تفقدها لعدد من المشاريع التنموية، إن كلفة هذه المشاريع وصلت إلى 220 ألف دينار وسيكون افتتاحها بالأسابيع المقبلة، وذلك في إطار برنامج التشغيل باستخدام العمالة المكثفة والممول من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

وبينت، أن إنشاء هذه المشاريع جاء لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة، حيث تسعى بلدية بني عبيد إلى توفير مساحة خضراء تتيح للسكان الاستمتاع بالطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية، مما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الأسر والأطفال.

وبينت أن المشروع يعد خطوة هامة في تحسين البنية التحتية لمناطق لواء بني عبيد وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والتعلم.

وأضافت، أن نادي الأطفال سيعمل على تقديم برامج تعليمية وترفيهية، مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والفكرية، إضافة إلى أن السوق الشعبي سيكون منصة لتمكين النساء اقتصادياً، من خلال توفير فرص لعرض منتجاتهن وبيعها، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس التزام البلدية بتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للسكان في لواء بني عبيد، إضافة إلى إسهام المشروع في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التشغيلية المرتبطة به.

وعبرت ردايدة عن شكرها للمنظمة على دعمها المستمر وجهودها المبذولة في تعزيز المشاريع التي تتيح فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس التزام البلدية بتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للسكان في لواء بني عبيد.
 
 
