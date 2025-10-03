بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

ودعت البلدية المواطنين إلى عدم إلقاء النفايات أو الطمم في هذه المقاطع أو الاعتداء عليها، لما لذلك من أثر سلبي على فاعلية التصريف، مؤكدة أهمية تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مواقع بحاجة إلى صيانة أو متابعة عبر القنوات الرسمية المخصّصة لذلك.
وأشارت إلى أن تكاتف الجهود يسهم في تعزيز بيئة نظيفة وآمنة استعداداً لموسم الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية