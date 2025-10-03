بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

05:25 م

الوكيل الإخباري- تواصل بلدية غرب إربد استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، من خلال تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة لمقاطع تصريف مياه الأمطار والعبّارات في مختلف مناطق اللواء، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لضمان انسياب المياه ومنع تجمعها. اضافة اعلان





ودعت البلدية المواطنين إلى عدم إلقاء النفايات أو الطمم في هذه المقاطع أو الاعتداء عليها، لما لذلك من أثر سلبي على فاعلية التصريف، مؤكدة أهمية تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مواقع بحاجة إلى صيانة أو متابعة عبر القنوات الرسمية المخصّصة لذلك.



وأشارت إلى أن تكاتف الجهود يسهم في تعزيز بيئة نظيفة وآمنة استعداداً لموسم الشتاء.

