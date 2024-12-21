العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضاف خلال رعايته للجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تحت عنوان "مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والمشاركة السياسية"، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يسير بخطى ثابتة نحو توسيع الحماية لهذه الفئة، حيث قبل الأردن جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعاقة، ما يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتحقيق المساواة والعدالة.
وقال العبداللات إن هذه الجلسة تمثل خطوة محورية ضمن إطار مشروع "بلا تمييز"، الذي يهدف إلى معالجة قضايا العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، موضحا أن المشروع يركز على توفير بيئة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات العمل والمشاركة السياسية، مما يضمن تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.
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