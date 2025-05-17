"العمل": التغييرات على مهنة "عامل نظافة" خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط

10:38 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731268 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة "عامل نظافة" في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025. اضافة اعلان





وبين الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة "عامل نظافة" في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة.



وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة" وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد "عامل خدمات عمارة" وبرسم مقداره (700) دينار سنويا بدلا من (420) دينار سنويا.



وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة "عامل نظافة" ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.