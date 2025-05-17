"العمل": التغييرات على مهنة "عامل نظافة" خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط

وبين الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة "عامل نظافة" في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة.
وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة" وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد "عامل خدمات عمارة" وبرسم مقداره (700) دينار سنويا بدلا من (420) دينار سنويا.
وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة "عامل نظافة" ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.
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