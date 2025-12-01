القبلان يطلق صرخة استغاثة لإنقاذ مستشفى الملك المؤسس

وقال القبلان خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المستشفى اليوم يئن تحت وطأة الديون علما بأنه مستشفى يخدم كافة محافظات الشمال ويعتبر صرحا طبيا وعلميا كبيرا.
وأضاف أن المستشفى يمول نفسه ذاته ولا يعتمد في موازنته على الدولة، لافتا إلى أن الدين الحكومي المتراكم على مدار سنوات جعل المستشفى عاجزا عن سداد التزاماته الشهرية المقدرة بنحو 4.5 مليون دينار.
ودعا القبلان رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إلى زيارة المستشفى والاطلاع على واقع حاله والعمل على سداد ديونه.
