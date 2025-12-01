الإثنين 2025-12-01 02:18 م

القبلان يطلق صرخة استغاثة لإنقاذ مستشفى الملك المؤسس

ا
أرشيفية
الإثنين، 01-12-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري- أطلق النائب فراس القبلان صرخة استغاثة لإنقاذ مستشفى الملك المؤسس الجامعي في محافظة إربد بسبب عجز الحكومة عن سداد مستحقاته المالية التي تبلغ نحو 107 مليون دينار.اضافة اعلان


وقال القبلان خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المستشفى اليوم يئن تحت وطأة الديون علما بأنه مستشفى يخدم كافة محافظات الشمال ويعتبر صرحا طبيا وعلميا كبيرا.

وأضاف أن المستشفى يمول نفسه ذاته ولا يعتمد في موازنته على الدولة، لافتا إلى أن الدين الحكومي المتراكم على مدار سنوات جعل المستشفى عاجزا عن سداد التزاماته الشهرية المقدرة بنحو 4.5 مليون دينار.

ودعا القبلان رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إلى زيارة المستشفى والاطلاع على واقع حاله والعمل على سداد ديونه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان

8

تكنولوجيا كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الق

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث

قف

طب وصحة هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنها

عربي ودولي زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة