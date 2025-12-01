النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

ودعا رئيس المجلس النواب مازن القاضي، خلال الجلسة الرقابية، اليوم الاثنين، النواب لقراءة الفاتحة على الشهيد التل.
وأضاف أن الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الورزاء الأسبق وصفي التل حلت قبل أيام، حيث طالته يد الغدر الآثمة، وهو ثابت المبدأ، في خدمة وطنه وقيادته وأبناء شعبنا العظيم.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026
-
رئيس النواب: المتقاعدون العسكريون ركن أساسي في مسيرة الدولة
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها
-
"فلسطين النيابية" تثمّن مخرجات منتدى المتوسط وتؤكد ثبات الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون
-
الاردن .. بحث رفع حد دخل التأمين للأسر الفقيرة إلى 400 دينار
-
"مالية النواب " تناقش موازنات "الأوراق المالية" والبورصة ومركز الإيداع والمناطق الحرة