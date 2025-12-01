الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

الإثنين، 01-12-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري- قرأ أعضاء مجلس النواب الفاتحة على روح رئيس الوزراء الأسبق الشهيد وصفي التل. اضافة اعلان


ودعا رئيس المجلس النواب مازن القاضي، خلال الجلسة الرقابية، اليوم الاثنين، النواب لقراءة الفاتحة على الشهيد التل.

وأضاف أن الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الورزاء الأسبق وصفي التل حلت قبل أيام، حيث طالته يد الغدر الآثمة، وهو ثابت المبدأ، في خدمة وطنه وقيادته وأبناء شعبنا العظيم.
 
 


