فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق: سمر، وسحم، والعشة، والشعلة، والمشيدية، و مبنى بلدية الشعلة، ومركز صحي سحم، ومركز صحي سمر.
