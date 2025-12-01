الإثنين 2025-12-01 08:26 ص

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الإثنين، 01-12-2025 06:26 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمالي اربد الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق: سمر، وسحم، والعشة، والشعلة، والمشيدية، و مبنى بلدية الشعلة، ومركز صحي سحم، ومركز صحي سمر.
 
 


