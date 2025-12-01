شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

الوكيل الإخباري- وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط صخرة كبيرة على شاحنة قلاب في أحد مواقع الإنشاء في جبال مكة المكرمة. وتدحرجت الصخرة بسرعة من أعلى الجبل قبل أن تصطدم بالشاحنة، وسط صرخات العمال، لكن تمكن الفريق من إنقاذ السائق دون أي إصابات.

وأكد شهود العيان أن الموقع تم تأمينه فورًا، في حين تشهد مواقع الإنشاء الجبلية في مكة مخاطر طبيعية مثل تدحرج الصخور والانهيارات الأرضية، ما يستدعي الالتزام الصارم بمعايير السلامة والحواجز الوقائية.

View this post on Instagram A post shared by عادل إبراهيم (@bh_aalan)