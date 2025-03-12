العيسوي: القيادة الهاشمية ترسم مستقبلًا مشرقًا للوطن والأمة

وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك الثابتة تبرهن للعالم أن الأردن كان وسيظل مدافعًا أمينًا عن قضايا العدل والسلام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي يعتبر حلها العادل والشامل مفتاح الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الترابين، ووفدا من أبناء لواء بني كنانة، حيث أشار إلى إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والسمو فوق التحديات.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.
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