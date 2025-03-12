العيسوي: القيادة الهاشمية ترسم مستقبلًا مشرقًا للوطن والأمة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن يمضي بثقة وإصرار نحو مستقبل أفضل، مستلهمًا من حكمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يعزز من قوته ويجعل منه نموذجًا في الصمود والتكاتف.



وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك الثابتة تبرهن للعالم أن الأردن كان وسيظل مدافعًا أمينًا عن قضايا العدل والسلام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي يعتبر حلها العادل والشامل مفتاح الاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الترابين، ووفدا من أبناء لواء بني كنانة، حيث أشار إلى إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والسمو فوق التحديات.

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