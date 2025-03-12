 
الأربعاء 2025-03-12 02:48 م
 

العيسوي: القيادة الهاشمية ترسم مستقبلًا مشرقًا للوطن والأمة

خلال لقائه فعاليات شعبية
خلال لقائه فعاليات شعبية
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن يمضي بثقة وإصرار نحو مستقبل أفضل، مستلهمًا من حكمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يعزز من قوته ويجعل منه نموذجًا في الصمود والتكاتف.

 وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك الثابتة تبرهن للعالم أن الأردن كان وسيظل مدافعًا أمينًا عن قضايا العدل والسلام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي يعتبر حلها العادل والشامل مفتاح الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الترابين، ووفدا من أبناء لواء بني كنانة، حيث أشار إلى إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والسمو فوق التحديات.

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من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.

 
 
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