العيسوي يعزي عشيرتي القعقاع والقرعان

ففي منطقة دابوق بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المهندس هيثم أكرّم القعقاع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القعقاع ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة المرحوم الحاج محمد عوض القرعان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
