الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية موجهة للأطفال والأهالي

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، حملة توعوية موجهة للأطفال والأهالي على حد سواء بعنوان "أنت البطل".

وبحسب بيان المركز الأحد، تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية، والحماية من التهديدات الرقمية أثناء استخدام الإنترنت.



وتركز الحملة على تقديم محتوى مبسط ومناسب للفئة العمرية المستهدفة من خلال مواد مرئية وتفاعلية ونصائح إرشادية موجهة للأهالي لمساعدتهم في حماية أبنائهم أثناء استخدامهم للأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماع والألعاب الإلكترونية.