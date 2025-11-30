الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية موجهة للأطفال والأهالي

وبحسب بيان المركز الأحد، تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية، والحماية من التهديدات الرقمية أثناء استخدام الإنترنت.
وتركز الحملة على تقديم محتوى مبسط ومناسب للفئة العمرية المستهدفة من خلال مواد مرئية وتفاعلية ونصائح إرشادية موجهة للأهالي لمساعدتهم في حماية أبنائهم أثناء استخدامهم للأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماع والألعاب الإلكترونية.
وتتضمن نصائح تتعلق برسائل توعوية بطريقة سهلة الفهم للأطفال معززة بمقاطع فيديو وتصاميم حديثة، إلى جانب مواد تثقيفية للأهالي تتناول أبرز التهديدات مثل الابتزاز الإلكتروني، والتحرش الرقمي، والبرمجيات الخبيثة، وطرق الوقاية منها.
