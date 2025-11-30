الأحد 2025-11-30 01:38 م

الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الأحد، 30-11-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     اكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن المشاجرة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصّات التواصل الاجتماعي وقعت في  محيط مسجد حذيفة بن اليمان بمدينة جرش وليس داخله، ولم تكن بين الإمام والمؤذناضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الحادثة نشأت نتيجة خلاف بين أطفال من الطرفين، وتطوّرت لاحقًا إلى خلاف بين العائلتين خارج نطاق المسجد، مبينة أن المؤذن لم يكن موجودًا داخل المملكة وقت وقوع الحادثة، حيث كان في طريق العودة من أداء العمرة.

وقالت الوزارة أنها تتابع الموضوع، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظًا على مكانة بيوت الله وصورتها في المجتمع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

للا

فيديو الوكيل هام لجميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية

ف

أخبار محلية وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة

ارشيفية

فلسطين إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا

الثلوج

الطقس حقيقة تساقط الثلوج بالاردن في الايام القادمة

ا

أخبار محلية رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل

اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة



 
 





الأكثر مشاهدة