الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل

وأوضحت الوزارة أن الحادثة نشأت نتيجة خلاف بين أطفال من الطرفين، وتطوّرت لاحقًا إلى خلاف بين العائلتين خارج نطاق المسجد، مبينة أن المؤذن لم يكن موجودًا داخل المملكة وقت وقوع الحادثة، حيث كان في طريق العودة من أداء العمرة.
وقالت الوزارة أنها تتابع الموضوع، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظًا على مكانة بيوت الله وصورتها في المجتمع.
