تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

وأشار إلى ضرورة التأكد من وجود علامة التوثيق الزرقاء على جميع صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالصندوق .
كما نوه بأن الصندوق لا توجد لديه أي وسيلة تواصل مع المتعاملين عن طريق الواتساب.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة
-
رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية
-
الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن
-
الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل
-
اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة
-
الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام
-
وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية
-
الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات