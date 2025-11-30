الأحد 2025-11-30 01:39 م

تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

صندوق الإئتمان العسكري
الأحد، 30-11-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   حذر صندوق الإئتمان العسكري ‏من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم الصندوق بهدف الإحتيال.

وأشار إلى ضرورة التأكد من وجود علامة التوثيق الزرقاء  على جميع صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالصندوق .

كما نوه بأن الصندوق لا توجد لديه أي وسيلة تواصل مع المتعاملين عن طريق الواتساب.

 
 


