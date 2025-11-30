تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

الوكيل الإخباري- حذر صندوق الإئتمان العسكري ‏من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم الصندوق بهدف الإحتيال.



وأشار إلى ضرورة التأكد من وجود علامة التوثيق الزرقاء على جميع صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالصندوق .

