زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

الوكيل الإخباري- يُعد زيت السمسم من أقدم أسرار العناية بالبشرة، ويعود استخدامه لقرون في ثقافات الشرق، واليوم تؤكد الأبحاث فوائده بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة، الفيتامينات، والأحماض الدهنية.

✅ فوائده الرئيسية:

يؤخر علامات الشيخوخة

يرطّب البشرة بعمق

يعزز مرونة الجلد ويهدّئ التهيّج

يساعد في التئام الجروح ومكافحة حب الشباب



🧴 طرق استخدامه:

مرطب ليلي: بضع قطرات قبل النوم تمنحك إشراقة ناعمة.

قناع مغذٍ: يُمزج مع العسل أو الزبادي لتغذية البشرة.

منظف طبيعي: يزيل المكياج بلطف دون تجفيف الجلد.

مهدئ بعد التقشير: يعيد الترطيب ويهدئ الاحمرار.

زيت تدليك للوجه: ينشّط الدورة الدموية ويمنحك توهّجاً صحياً.



زيت السمسم ليس مجرد منتج، بل طقس جمالي يجمع بين الفعالية والصفاء الطبيعي، ويعيد التوازن لبشرتك بأسلوب طبيعي وراقي.