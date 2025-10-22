زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

✅ فوائده الرئيسية:
يؤخر علامات الشيخوخة
يرطّب البشرة بعمق
يعزز مرونة الجلد ويهدّئ التهيّج
يساعد في التئام الجروح ومكافحة حب الشباب
🧴 طرق استخدامه:
مرطب ليلي: بضع قطرات قبل النوم تمنحك إشراقة ناعمة.
قناع مغذٍ: يُمزج مع العسل أو الزبادي لتغذية البشرة.
منظف طبيعي: يزيل المكياج بلطف دون تجفيف الجلد.
مهدئ بعد التقشير: يعيد الترطيب ويهدئ الاحمرار.
زيت تدليك للوجه: ينشّط الدورة الدموية ويمنحك توهّجاً صحياً.
زيت السمسم ليس مجرد منتج، بل طقس جمالي يجمع بين الفعالية والصفاء الطبيعي، ويعيد التوازن لبشرتك بأسلوب طبيعي وراقي.
