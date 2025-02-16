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الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الأحد، 16-02-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزير الداخلية مازن الفراية، ونظرائه من الدول العربية إلى جانب وفود أمنية رفيعة المستوى.

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وتسلم وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئاسة الدورة الحالية للمجلس من نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.


وتشارك في الدورة وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وحضرها ممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنقاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف الأمنية، والاتحاد الرياضي العربية للشرطة.

 
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