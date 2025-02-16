الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وتسلم وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئاسة الدورة الحالية للمجلس من نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.
وتشارك في الدورة وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وحضرها ممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنقاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف الأمنية، والاتحاد الرياضي العربية للشرطة.
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