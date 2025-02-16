الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

الوكيل الإخباري- انطلقت بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزير الداخلية مازن الفراية، ونظرائه من الدول العربية إلى جانب وفود أمنية رفيعة المستوى.

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وتسلم وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئاسة الدورة الحالية للمجلس من نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.