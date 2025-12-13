السبت 2025-12-13 10:24 م

ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا

السبت، 13-12-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري-   اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية على صحة مهاجم المنتخب الوطني، يزن النعيمات بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي خلال مباراة النشامى مع المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025.

وأعرب سموه عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم المنتخب الوطني النعيمات، وعن تقديره الكبير لدور اللاعب في صفوف المنتخب.

 
 


