ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا

الوكيل الإخباري- اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية على صحة مهاجم المنتخب الوطني، يزن النعيمات بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي خلال مباراة النشامى مع المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025.

