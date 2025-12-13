ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا

وأعرب سموه عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم المنتخب الوطني النعيمات، وعن تقديره الكبير لدور اللاعب في صفوف المنتخب.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
-
يوم علمي يناقش تحديات موسم الزيتون 2025
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا
-
الأردن يدين مصادقة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية