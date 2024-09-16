الكابتن محمد الخشمان يبارك لدولة الدكتور جعفر حسان على تكليفه برئاسة الحكومة

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الوكيل الإخباري- عبر صفحته الشخصية، أعرب الكابتن محمد الخشمان، رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، عن تهانيه لدولة الدكتور جعفر حسان بمناسبة نيله ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وتكليفه بتشكيل الحكومة. اضافة اعلان





وجاء في البيان: "باسمي ونيابة عن المجلس المركزي وأعضاء الهيئة العامة في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، نبارك لكم ثقة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم". وأكد الخشمان التزام الحزب الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الجديدة لتحقيق الرؤية الملكية السامية والمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح بما يخدم مصالح وازدهار المملكة الأردنية الهاشمية.



وأضاف الخشمان أن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني سيواصل العمل على أساس الوحدة الوطنية والعمل الحزبي البرامجي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، متمنيًا لدولة الدكتور جعفر حسان التوفيق والسداد في مسؤولياته القادمة.



وأكد الكابتن الخشمان على أهمية ما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهات تسعى لتحقيق الإصلاح والتنمية، معبرًا عن أمله في أن تسهم الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور جعفر حسان في تنفيذ هذه الرؤية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.



