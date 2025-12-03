زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة زين أنها دخلت في شراكة استراتيجية مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا المنتدى العالمي، الذي يستهدف بناء عالم شامل للأشخاص ذوي الإعاقة تكون فيه إمكانية الوصول متاحة للجميع.

وكشفت زين أن هذه الشراكة الدولية تتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة - 3 ديسمبر من كل عام- وتتزامن مع إطلاقها لسلسلة جديدة من المبادرات الموجهة لاشتمال الجميع، وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، مبينة أنها تستهدف من هذه المبادرات إحداث تحولات حقيقية في طريقة عملها لضمان أن تكون مفاهيم الاشتمال والدمج جزءاً أساسياً من قراراتها التشغيلية والاستراتيجية، بما في ذلك التوظيف والتطوير والمشتريات.



وبينت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن إطلاق هذه المبادرات يعزز من تحقيق أهداف استراتيجيتها "WE ABLE 2030" التي أطلقتها لتوفير بيئة عمل "شاملة ومنصفة للجميع" عبر مجموعة من السياسات والبرامج الواضحة، منها ضمان حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل تزيل العوائق وتوفر تكافؤ الفرص وتُسهل الوصول للجميع.



الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال للإعاقة - الذي يضم أكثر من 600 مؤسسة دولية – يعد من المؤسسات الرائدة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأعمال، حيث يسعى إلى تمكين فرص العمل والمنتجات والخدمات بشكل عادل، ويعمل المنتدى بالشراكة مع الشركات والحكومة والأفراد ذوي الإعاقة لإزالة الحواجز، حيث يستهدف مساعدة الشركات على أن تكون "ذكية في مجال الإعاقة" من خلال تقديم حلول عملية واستراتيجية لتوظيفهم والاحتفاظ بهم وتقديم منتجات وخدمات شاملة. كما يقوم المنتدى بالتأثير على صانعي السياسات بناءً على تجارب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة كموظفين ومستهلكين.



ويساعد هذا المنتدى مجتمعات الأعمال في تقديم المشورة والدعم، مناصرة السياسات، تطوير الحلول، أدوات التقييم الذاتي، وتغيير ممارسات الأعمال، إذ يشجع على إحداث تغييرات إيجابية في ممارسات المنتجات والخدمات والسياسات التجارية التي تفيد كلا من قطاعات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت المجموعة أن هذه الشراكة الدولية ستساعد في تطوير مبادراتها الخاصة بدمج معايير الإتاحة في ممارسات المشتريات والتوريد ويعزز حضور زين كشريك مؤسسي في الجهود العالمية الرامية إلى بناء بيئات عمل شاملة، إذ تقود زين الجهود لتوظيف ودمج موظفين من ذوي الإعاقة، وتطوير سياسات تعزز الإنصاف، وبرامج تدريب على أسس اشتمال الجميع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "تتقدم مجموعة زين بخطى حاسمة لتحويل رؤيتها WE ABLE 2030 إلى نموذج عملي يُجسد تكافؤ الفرص الحقيقي، ويساعد على تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من المساهمة الفاعلة في بيئات العمل والمجتمعات الرقمية."

وأوضح الخرافي قائلا "تعيد زين صياغة آلياتها في التوظيف والتطوير المهني والمشتريات والمبادرات المجتمعية، ليصبح مبدأ الوصول الشامل ودمج ذوي الإعاقة في قلب قراراتها، حيث نجحت المجموعة في تحويل الاشتمال من شعار إلى واقع ملموس يُعزز الابتكار والاستدامة، إذ تسعى من خلال مبادراتها وشراكاتها الدولية إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي (تواصل دائم – حياة أجمل)".



الجدير بالذكر أن المبادرات التي طرحتها زين بالتزامن مع اليوم الدولي لذوي الإعاقة تستهدف إدماج معايير إمكانية الوصول في قطاع المشتريات، حيث تقوم إدارات المشتريات في مجموعة زين بدمج مبادئ الإتاحة الشاملة ضمن منظومة تقييم واعتماد المورّدين، بما يضمن أن تصمم المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها الشركة بطريقة تراعي احتياجات جميع المستخدمين دون استثناء، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، سعياً نحو بناء منظومة ابتكار أكثر إنصافاً واتساعاً للجميع.



وكشفت المجموعة أنها فتحت باب التسجيل لاستقبال دفعة جديدة من برنامج 2026 GROW للخريجين من ذوي الإعاقة، وقامت بإطلاق مبادرة لتعزيز خطط تطوير المهني، لتمكين الموظفين من ذوي الإعاقة، والتعرف على تطلعاتهم المهنية واحتياجاتهم التنموية والمهارات، حيث تُحوَّل هذه المخرجات إلى خطط تطوير فردية مصمَّمة بعناية تتماشى مع منظومة الكفاءات المؤسسية وأهداف العمل، بما يضمن لهم فرصاً واضحة ومدعومة للنمو الوظيفي واكتساب الخبرات القيادية وتحقيق استدامة التطور.



وأفادت المجموعة أنها نفذت عددا من ورشة التوعية حول ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة، والتي قادها موظفون من ذوي الإعاقة عبر كافة عملياتها، بينما ساهم متطوعو زين عبر منصة Be My Eyes في إجراء عدد كبير من المكالمات الناجحة خلال العام الأخير.



وتستهدف مجوعة زين في مبادراتها خلق بيئة عمل شاملة وسهلة الوصول لذوي الإعاقة، من خلال تصميم الدورات التدريبية، وإعادة تصميم عمليات التوظيف، بهدف ضمان اشتمالية كاملة في نقاط الاتصال، كما نشرت بياناً خاصاً بالتسهيلات المعقولة عبر مواقعها الإلكترونية التوظيفية لإزالة الحواجز أمام ذوي الإعاقة.