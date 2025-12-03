تنويه هام من شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده لزبائنها الكرام في أمريكا

10:36 ص

الوكيل الإخباري- في الآونة الأخيرة، باشرت بعض الجهات في الولايات المتحدة استخدام اسم "حبيبه" أو الإيحاء بارتباطها بالعلامة بصورة لا تعكس أي تمثيل رسمي أو علاقة تشغيلية قائمة مع شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده في الأردن، وبأسلوب لا ينسجم مع الوضع القانوني الصحيح أو مع الضوابط الناظمة لحقوق استخدام العلامة التجارية.





وضماناً لعدم وقوع أي التباس لدى المستهلكين، تؤكد الشركة الأم بشكل صريح ما يلي:

•لا توجد حالياً أي جهة داخل الولايات المتحدة تابعة أو معتمدة أو مخوّلة رسمياً من قبل شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده.

•أي طرف يقدم نفسه تحت اسم “حبيبه” في الولايات المتحدة لا يمثّل الشركة الأم ولا يعكس منتجاتها أو معاييرها أو أي جزء من منظومتها التشغيلية.

•شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده لا تتحمّل أي مسؤولية عن جودة أو سلامة أو مكونات أي منتج يُعرض أو يُباع داخل الولايات المتحدة تحت اسم “حبيبه” أو أي تسمية مشابهة.

•أي استخدام للاسم أو العلامة خارج الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة الأم هو استخدام لا يمتّ بصلة للشركة ولا يعكس منتجاتها الأصلية.

•تحتفظ الشركة بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية علامتها وسمعتها داخل الولايات المتحدة وخارجها.



إن علامة حبيبه إرثٌ أردنيّ عريق، ولا يمكن نسبه أو ربطه بجهات غير مخوّلة. وسيظل مصدر منتجات حبيبه الأصلية معلناً حصرياً من خلال شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده.



نقدّر ثقة جمهورنا وحرصه على التمييز بين المنتج الأصلي وأي منتجات أخرى لا علاقة لنا بها، ونؤكد التزامنا الكامل بالشفافية وحماية علامتنا أينما كانت

