الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إندونيسيا، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد
-
وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال
-
ارتفاع زوار البترا 83% الشهر الماضي
-
شركس: القطاع المصرفي الأردني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات
-
وزير الشباب: دعم أندية المحترفين بـ16 ألف دينار سنويا
-
النواب يدعون لتطوير برامج إعداد اللاعبين والاستثمار في البنية التحتية
-
20 مليون دولار لبناء رياض أطفال وتوسيع نطاق KG2 ليصبح إلزاميًا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كلية الملك الحسين الجوية