الأربعاء 2025-12-03 07:20 م

الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الأربعاء، 03-12-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الفيضانات التي ضربت عددًا من المناطق، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إندونيسيا، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.

 
 


