الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الفيضانات التي ضربت عددًا من المناطق، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.

