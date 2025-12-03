زين تُضيء مبانيها باللون البنفسجي احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخبار ي- انسجاماً مع التزامها الراسخ بتعزيز التنوع والشمولية في المجتمع، وفي إطار مبادراتها وبرامجها الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أضاءت شركة زين الأردن مبانيها في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان باللون البنفسجي، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تجسيداً لرؤيتها في تمكين هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع.

اضافة اعلان

وتُولي زين اهتماماً خاصاً بدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر دمجهم في منظومة خدماتها وبرامجها ومبادراتها، إلى جانب تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة لتطوير حلول مبتكرة تضمن وصولهم إلى كافة الخدمات التي تقدّمها بكل سهولة واستقلالية، وتحرص زين على تهيئة كافة مبانيها ومعارضها لتكون بيئات عمل وخدمة ملائمة لزبائنها وموظفيها من ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم سهولة الحركة والتنقل والحصول على الخدمات دون عوائق، كما تحرص زين على نشر مواد وفيديوهات توعوية عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج.



وقد عملت زين خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من الحلول الرائدة الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها ما تقدّمه لمشتركي "خط البسمة +"، وهو الخط الأول من نوعه في المملكة والمخصص لفئة الصم وضعاف السمع منذ إطلاقه عام 2015، حيث يوفر لهم حزمة إنترنت بسعة 25 جيجابايت، إلى جانب 3000 دقيقة اتصال عبر الفيديو، مما يمنحهم مرونة أكبر في التفاعل مع الآخرين، سواء في حياتهم اليومية أو العملية.



كما توفر زين لزبائنها من فئة الصم مركز خدمات مشتركين متخصص يضم موظفين من فئة الصم، ويمكن التواصل معه عبر تطبيق زين يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، كما توفّر في كافة معارضها أجهزة لوحية (Tablets) مزودة بخدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة مما يتيح لهم دعماً مباشراً يلبّي استفساراتهم ومتطلباتهم ويقدّم حلولاً متكاملة.



كما تعد زين أول شركة اتصالات تدعم خط الطوارئ المجاني للصم في العام 2014، والذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT، وواصلت الشركة دعمها لهذا المشروع من خلال دعم تطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية الذي أطلقته مديرية الأمن العام في العام 2023.



وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أتاحت زين عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلة عبر فيديو مرئي ومسموع لزبائنها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بحيث يمكن الوصول إليها من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المتوفر في جميع معارض الشركة، بما يضمن فهماً واضحاً وشاملاً لتفاصيل العقد، ويعزّز استقلالية المشتركين في اتخاذ القرار.