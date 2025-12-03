العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة الموقر تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخريشا وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات
-
الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
-
قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث
-
الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير
-
الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي
-
الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية متقدمة لكشف أي حالات خلط
-
المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية
-
بدء بتطبيق نظام الأذان الموحّد في الطفيلة