الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في المؤتمر الـ49 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي افتتح أعماله، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية التونسي خالد النوري، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

