الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الأفلام التوعوية، إذ فازت وزارة الداخلية الأردنية بجائزة أفضل فيلم في مجال أهمية التطوع في الوقاية من الجريمة، وبجائزة أفضل فيلم في مجال الاستخدام والأمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مناصفة مع وزارة الداخلية الإماراتية.
