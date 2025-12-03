الأربعاء 2025-12-03 05:00 م

الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

الوكيل الإخباري-    شارك الأردن في المؤتمر الـ49 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي افتتح أعماله، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية التونسي خالد النوري، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الأفلام التوعوية، إذ فازت وزارة الداخلية الأردنية بجائزة أفضل فيلم في مجال أهمية التطوع في الوقاية من الجريمة، وبجائزة أفضل فيلم في مجال الاستخدام والأمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مناصفة مع وزارة الداخلية الإماراتية.

 
 


