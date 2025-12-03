الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر

الوكيل الإخباري-   قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الأربعاء، إن معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لمغادرة الفلسطينيين من غزة إلى مصر. اضافة اعلان
 
 


فلسطين إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر



 
 





