إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر

11:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756015 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الأربعاء، إن معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لمغادرة الفلسطينيين من غزة إلى مصر. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





