العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات

وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات
-
العيسوي يعزي عشيرة الخريشا
-
الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
-
قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث
-
الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير
-
الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي
-
الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية متقدمة لكشف أي حالات خلط
-
المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية