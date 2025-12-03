العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، الوزير والعين الأسبق الدكتور صالح ارشيدات في منزله للاطمئنان على صحته.

