الأربعاء 2025-10-22 03:15 م
 

الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 22-10-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية مشتركة لكل من الأردن وهولندا، مشدداً على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين.

اضافة اعلان


وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، في العاصمة عمان، إن الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن.


وفي الشأن الثنائي، أشار الصفدي إلى أن العلاقات الأردنية الهولندية تشهد تطوراً مستمراً، مبيناً أن هولندا تعد أكبر مستورد للسلع الأردنية في أوروبا، وأن التعاون بين البلدين يشمل مجالات التعليم والسياحة والتجارة، في مؤشرات تعكس عمق العلاقات الثنائية.


وأوضح أن اللقاء مع نظيره الهولندي يأتي في إطار السعي إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع الأردن إلى تعزيز الشراكة القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

تع

المرأة والجمال الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

للاى

المرأة والجمال زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

ه

فيديو منوع خضار هام لمن يعانون من فقر دم او نقص حديد !

ف

فيديو منوع طريقة سهلة لإدخال المفتاح في الميدالية

ل

فيديو منوع افضل 5 أطعمة للجهاز الهضمي !

السلطات الإماراتية تنفي أنباء منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

أخبار محلية مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"

7ع

فيديو منوع فكرة عبقرية للتخييم



 
 





الأكثر مشاهدة