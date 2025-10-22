الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية مشتركة لكل من الأردن وهولندا، مشدداً على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، في العاصمة عمان، إن الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن.



وفي الشأن الثنائي، أشار الصفدي إلى أن العلاقات الأردنية الهولندية تشهد تطوراً مستمراً، مبيناً أن هولندا تعد أكبر مستورد للسلع الأردنية في أوروبا، وأن التعاون بين البلدين يشمل مجالات التعليم والسياحة والتجارة، في مؤشرات تعكس عمق العلاقات الثنائية.