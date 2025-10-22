الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، في العاصمة عمان، إن الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن.
وفي الشأن الثنائي، أشار الصفدي إلى أن العلاقات الأردنية الهولندية تشهد تطوراً مستمراً، مبيناً أن هولندا تعد أكبر مستورد للسلع الأردنية في أوروبا، وأن التعاون بين البلدين يشمل مجالات التعليم والسياحة والتجارة، في مؤشرات تعكس عمق العلاقات الثنائية.
وأوضح أن اللقاء مع نظيره الهولندي يأتي في إطار السعي إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع الأردن إلى تعزيز الشراكة القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
