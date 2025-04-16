الكويت تستنكر المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني الأردني

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، جددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت لكافة أنواع العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأضافت الخارجية في الوقت الذي تشيد فيه دولة الكويت بيقظة أجهزة الأمن الأردنية ونجاحها في إحباط تلك المخططات لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذوه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار .
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