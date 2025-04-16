الكويت تستنكر المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني الأردني

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، جددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت لكافة أنواع العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.