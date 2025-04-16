الأربعاء 2025-04-16 10:51 م
 

الكويت تستنكر المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني الأردني

علم الأردن وعلم الكويت
علم الأردن وعلم الكويت
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، جددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت لكافة أنواع العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.


وأضافت الخارجية في الوقت الذي تشيد فيه دولة الكويت بيقظة أجهزة الأمن الأردنية ونجاحها في إحباط تلك المخططات لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذوه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار .

 
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