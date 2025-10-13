اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية

وأكّد اللواء المعايطة على أن مديرية الأمن العام ماضية في ترجمة الرؤى الملكية السامية بتطوير قدرات منتسبيها العلمية والعملية، وتعزيز منظومتها الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب التطور المتسارع في مفاهيم الأمن الشامل، مشيراً إلى أن أكاديمية الشرطة الملكية أصبحت منارة علمية متقدّمة وبيت خبرة أمني رائد على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن مديرية الأمن العام تعمل على الاستثمار في التعليم الأمني المتخصص، لتخريج قيادات متمكنة تمتلك أدوات البحث والتحليل العلمي، وتستطيع مواجهة التحديات الأمنيّة بأساليب حديثة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وبما يعزّز الأمن الوطني ويصون سيادة القانون.
وأشاد اللواء المعايطة بالشراكة الأكاديمية الراسخة بين أكاديمية الشرطة الملكية وجامعة مؤتة، التي أثمرت عن تخريج أفواج مؤهلة بالعلم والخبرة لخدمة مؤسسات الدولة، مؤكداً استمرار التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية لتواكب المستجدات الأمنيّة والعلمية.
