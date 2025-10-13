الإثنين 2025-10-13 02:49 م
 

اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية

رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج العشرين لطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، الذي ينفّذ بالتعاون مع جامعة مؤتة في عدد من التخصّصات
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية
 
الإثنين، 13-10-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج العشرين لطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، الذي ينفّذ بالتعاون مع جامعة مؤتة في عدد من التخصّصات النوعية.اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة على أن مديرية الأمن العام ماضية في ترجمة الرؤى الملكية السامية بتطوير قدرات منتسبيها العلمية والعملية، وتعزيز منظومتها الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب التطور المتسارع في مفاهيم الأمن الشامل، مشيراً إلى أن أكاديمية الشرطة الملكية أصبحت منارة علمية متقدّمة وبيت خبرة أمني رائد على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تعمل على الاستثمار في التعليم الأمني المتخصص، لتخريج قيادات متمكنة تمتلك أدوات البحث والتحليل العلمي، وتستطيع مواجهة التحديات الأمنيّة بأساليب حديثة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وبما يعزّز الأمن الوطني ويصون سيادة القانون.

وأشاد اللواء المعايطة بالشراكة الأكاديمية الراسخة بين أكاديمية الشرطة الملكية وجامعة مؤتة، التي أثمرت عن تخريج أفواج مؤهلة بالعلم والخبرة لخدمة مؤسسات الدولة، مؤكداً استمرار التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية لتواكب المستجدات الأمنيّة والعلمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج العشرين لطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، الذي ينفّذ بالتعاون مع جامعة مؤتة في عدد من التخصّصات

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

54

تكنولوجيا كروم يوقف إشعارات المواقع التي لا يتفاعل معها المستخدم تلقائيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

56565

تكنولوجيا بعد 15 عاما.. سر الشبكة السيئة في "آيفون 4" ينكشف

77

تكنولوجيا قد تدمران جهازك.. "مايكروسوفت" تُحذر من ميزتين في ويندوز

غزة

فلسطين 63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

4

فيديو منوع الكوليسترول عالي؟ الحل بسيط وموجود في البيت!



 
 





الأكثر مشاهدة