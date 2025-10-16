المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعتمد برنامج طب الأم والجنين في مستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري- اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، برنامج طب الأم والجنين في مستشفى الجامعة الأردنية لغايات تدريب الأطباء، لمدة 6 سنوات اعتبارا من بداية شهر أيلول 2025 وحتى نهاية شهر آب 2031.

جاء ذلك عقب زيارة فريق مُقيمي الاعتماد من المجلس للمستشفى، واستيفاء جميع متطلبات الاعتماد الأكاديمي والتنظيمي وفق اللوائح المعتمدة لدى المجلس.



وأعرب المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، خاصة أن هذا الاعتماد يُعدُّ اعترافًا عربيًّا بمستوى الريادة الذي وصل إليه مستشفى الجامعة الأردنية في مجالات التعليم والتدريب الطبيّ، وهو ثمرة جهود مستمرة لتطوير البرامج الأكاديميّة بما يواكب أعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى الالتزام بمواصلة دعم البرامج التخصصيّة النوعيّة التي تُسهم في إعداد كوادر طبيّة قادرة على خدمة المُجتمع بكفاءة واقتدار.



من جانبها، أكدت مديرة دائرة النسائية والتوليد في المستشفى الدكتورة أسماء الباشا، أنّ اعتماد برنامج طب الأم والجنين يُمثّل إضافة نوعيّة لمسيرة الدائرة والمستشفى، مشيرة إلى أن البرنامج سيُسهم في إعداد أطباء متخصّصين في هذا المجال الدقيق، وسيفتح المجال لاستقبال الأطباء الراغبين بالتدريب في هذا الاختصاص من كافة الدول العربية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحيّة المُقدّمة للأمهات والأطفال في الأردن والمنطقة.