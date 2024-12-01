المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة

وقال قائد المستشفى: " إن الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية ومنذ وصولها لأرض المهمة ومباشرتها للعمل في المستشفى استقبلت (31577) مراجع وأجرت (1033) عملية جراحية، وتبذل جهودها لتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من أجل تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية من شأنها مساعدة الأهل والأشقاء على تجاوز الأزمة الحالية جراء استمرار الحرب.
من جانبه بين مدير المستشفى، أنه ومنذ اليوم الأول اجرت الطواقم الطبية، (354) عملية جراحية كبرى و(679) عملية جراحية صغرى، مضيفاً أنه تم التعامل خلال المهمة الحالية مع (14) حالة ولادة و (783) حالة دخول في مختلف أقسام المستشفى.
وأضاف أن الطواقم الطبية في المستشفى ساهمت بتركيب (185) طرف صناعي لأشخاص فقدو أطرافهم خلال الحرب الدائرة في القطاع وذلك ضمن مبادرة استعادة الأمل التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لدعم مبتوري الأطراف في غزة.
يشار إلى المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية ل(252508) مراجع منذ 20 تشرين الثاني من العام الماضي.
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