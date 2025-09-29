المستشفى الميداني الأردني غزة/83 يواصل تقديم خدماته الإنسانية والطبية في خان يونس

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأكد قائد قوة مستشفى شمال غزة أن كوادر المستشفى الطبية والتمريضية انضمت مع كوادر مستشفى جنوب غزة وتواصل عملها على مدار الساعة، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة، واستقبال الجرحى والمصابين والمرضى، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاجات والأدوية الضرورية، لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة والتخفيف من معاناة الأهالي، في ظل تزايد الاحتياجات الطبية المستمرة.
من جانبهم عبّر أهالي مدينة خان يونس عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدين بالكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية الأردنية، والجهود الحثيثة لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في القطاع.
يذكر أن المستشفى غزة/83، تعامل خلال فترة عمله في تل الهوى، مع أكثر من 34 ألف حالة مرضية، إضافة إلى إجراء أكثر من 220 عملية جراحية كبرى وصغرى منذ انطلاق مهمته في 12 آب الماضي، حتى نقله إلى خان يونس في 22 أيلول الحالي .
