المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

09:28 ص

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الوكيل الإخباري- بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية اوزبكستان تشارك الهيئة المستقلة للانتخاب بصفة ضيف مراقب على الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان. اضافة اعلان





وقد قام الوفد المكون من عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة جهاد المومني ومدير مكتب الامين العام طارق جرادات بزيارات ميدانية إلى بعض مراكز الاقتراع في مدينة طشقند العاصمة، حيث اطلع الوفد على آلية الاقتراع في هذه المراكز وكيفية عمل لجان الاقتراع فيها.



وينتخب الشعب الأوزبكي اربعة نماذج من المجالس، الاول اعضاء المجلس التشريعي العالي على مستوى الجمهورية ثم اعضاء المجلس التشريعي العالي على مستوى المقاطعة وينتخبون ممثلين لهم على مستوى المدينة ثم على مستوى الحي .



وقدد لاحظ الوفد ان عملية الانتخاب شهدت مشاركة واسعة حيث تبلغ نسبة المقترعين في بعض الحالات 90% وفي المجمل فإن نسبة الاقتراع لن تقل عن ثمانين بالمئة حسب مصدر من اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية.



هذا ويفرض قانون الانتخاب في جمهورية اوزبكستان ألا تقل نسبة النساء في كل مجلس عن 40% وكما هو الحال في قانون الانتخاب الأردني فأن على الاحزاب تقديم قوائم حزبية بما لا يقل عن سيدتين مترشحتين ضمن اول خمسة اسماء في القائمة الواحدة .



هذا وقد حظي الوفد الأردني باهتمام بالغ من لجنة الانتخاب والجهات الرسمية في الجمهورية.