المستقلة للانتخاب: 8 قوائم حزبية و49 قائمة محلية تتقدم بطلبات الترشح في اليوم الثاني

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الهيئة استقبلت اليوم الاربعاء 57 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 ليصبح العدد الإجمالي 171 طلبًا.



وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 8 قوائم ضمت 237 مترشحًا ومترشحة، وهي قوائم: تحالف الوحدويون والوطني الدستوري ويضم (3 احزاب)، التحالف القومي الديمقراطي الأردني ويضم (6 احزاب). كما تقدمت احزاب، المستقبل والحياة الأردني، حزب التنمية الوطني، تيار الاتحاد الوطني الأردني، حزب البناء الوطني، حزب عزم، وحزب إرادة.



أما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 49 قائمة، ضمت 279 مترشحًا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.

وأوضح الرواشدة أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح التي استقبلتها الهيئة ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة خلال يومين بلغ 171 طلبًا ضمت 1235 مترشحًا ومترشحة.

وأشار الرواشدة إلى أن عملية استقبال طلبات الترشح تستمر لمدة ثلاثة أيام، وأن غدًا الخميس هو آخر يوم لتقديم طلبات الترشح، حيث ينتهي عند نهاية الدوام الرسمي.



وتستقبل الهيئة طلبات الترشح للدائرة المحلية في مقرات لجان الانتخاب المنتشرة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، بينما يتم استقبال طلبات الترشح للأحزاب لدى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب.