وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

وقالت وزارة المياه، في بيان اليوم الأحد، إن أبو السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتطوير المتاح منها، والمشاريع المزمع تنفيذها، خاصة الممولة من الجانب الفرنسي، والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، ولا سيما مشاريع الـ(BOT)، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني.
وأكد أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الحيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي، معربا عن امتنانه وتقديره للتعاون الفرنسي الفاعل.
