الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،
وزارة المياه
 
الأحد، 23-11-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، مع السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، أوجه التعاون المشترك في مجال المياه وسبل تعزيزها.  

وقالت وزارة المياه، في بيان اليوم الأحد، إن أبو السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتطوير المتاح منها، والمشاريع المزمع تنفيذها، خاصة الممولة من الجانب الفرنسي، والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، ولا سيما مشاريع الـ(BOT)، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني.


وأكد أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الحيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي، معربا عن امتنانه وتقديره للتعاون الفرنسي الفاعل.

 
 
