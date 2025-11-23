وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، مع السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، أوجه التعاون المشترك في مجال المياه وسبل تعزيزها.

وقالت وزارة المياه، في بيان اليوم الأحد، إن أبو السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتطوير المتاح منها، والمشاريع المزمع تنفيذها، خاصة الممولة من الجانب الفرنسي، والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، ولا سيما مشاريع الـ(BOT)، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني.