إطلاق مبادرة في البلقاء لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن بلغة الإشارة

وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من استخدام لغة الإشارة لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن الكريم، بالإضافة إلى دروس الوعظ والإرشاد لفئة الصم بأسلوب يراعي خصوصيتهم ويسهل عليهم فهم أمور دينهم وحياتهم اليومية.
وسيتم توزيع المشاركين بعد انتهاء الدورة على عدد من المساجد الرئيسية في المحافظة.
