إطلاق مبادرة في البلقاء لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن بلغة الإشارة

02:01 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف محافظة البلقاء بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية الأحد، مبادرة "الخطيب الصامت" بهدف دمج فئة الصم في الخطاب الديني. اضافة اعلان





وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من استخدام لغة الإشارة لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن الكريم، بالإضافة إلى دروس الوعظ والإرشاد لفئة الصم بأسلوب يراعي خصوصيتهم ويسهل عليهم فهم أمور دينهم وحياتهم اليومية.



وسيتم توزيع المشاركين بعد انتهاء الدورة على عدد من المساجد الرئيسية في المحافظة.