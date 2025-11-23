الإثنين 2025-11-24 03:19 ص
 

"اليرموك" تحقق المركز الأول بالمسابقة الوطنية الـ21 للربوت السومو

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأحد، 23-11-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-    حققت جامعة اليرموك من خلال فريق "روبتك تيم" الذي يضم طلبة من كليتي الحجاوي للهندسة التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية الـ 21 للربوت السومو عن فئة أفضل برمجة.

وقدم الفريق أداء متميزا في مجالات البرمجة والابتكار والتطبيق العملي، ما أهلهم لنيل المركز الأول في المسابقة التي استضافتها جامعة العلوم التطبيقية.


ويضم الفريق كل من الطلبة سارة البدر، وإبراهيم ربابعة ومحمد عناقرة ومجد بدور بإشراف الدكتور شادي اللبون من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

 
 
