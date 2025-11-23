"اليرموك" تحقق المركز الأول بالمسابقة الوطنية الـ21 للربوت السومو

وقدم الفريق أداء متميزا في مجالات البرمجة والابتكار والتطبيق العملي، ما أهلهم لنيل المركز الأول في المسابقة التي استضافتها جامعة العلوم التطبيقية.
ويضم الفريق كل من الطلبة سارة البدر، وإبراهيم ربابعة ومحمد عناقرة ومجد بدور بإشراف الدكتور شادي اللبون من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.
