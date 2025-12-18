"المعونة الوطنية" يختتم سلسلة ورشات لبناء القدرات في التمكين الاقتصادي

الوكيل الإخباري- اختتم صندوق المعونة الوطنية، بالشراكة مع منظمة أوكسفام في الأردن، سلسلة من ورش بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز مهارات موظفي الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي وتحسين أساليب التواصل الفعال مع المستفيدين.

وبحسب بيان صحفي من الصندوق، اليوم الخميس، شملت الورش التي عقدت في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، مشاركة 75 موظفا من الصندوق، إلى جانب عدد من الشركاء والمستفيدين، حيث ركزت على تطوير مهارات التواصل الفعال وبناء الثقة، والتوجيه السلوكي، وتزويد المشاركين بأدوات عملية للتعامل مع مخاوف المستفيدين المرتبطة بوقف المساعدات، بما يسهم في تعزيز صمودهم الاقتصادي على المدى الطويل.



وأكدت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، أن هذه التدريبات ساهمت في تعميق فهم فرق الصندوق لاحتياجات ومخاوف المستفيدين، وتصحيح بعض المفاهيم، وتوجيه الأسر بشكل أكثر فاعلية نحو فرص التمكين الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.