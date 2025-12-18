الخميس 2025-12-18 07:52 م

مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني

مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
الخميس، 18-12-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-   عُقد في مركز تدريب المياه – سلطة المياه، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا، دورتان تدريبيتان لموظفي قطاع المياه الفلسطيني، ضمن البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني – 2025، بدعم من الوكالة اليابانية (جايكا)، وبحضور ممثليها في عمّان.اضافة اعلان


وقد شارك في برنامج التدريب المتخصص، على مدار ثلاث سنوات، 120 مشاركًا من قطاع المياه والبلديات الفلسطينية، على برامج (المعالجة البيولوجية لمحطات الصرف الصحي، وتدريب المدربين TOT).

وشارك عشرون متدربًا من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، وتلقوا تدريبًا نظريًا وعمليًا، وزيارات ميدانية، والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة، على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتخصصة في قطاع المياه الأردني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال "المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

أخبار محلية الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

ل

عربي ودولي زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

ب

عربي ودولي مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

ل

عربي ودولي مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية

الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة



 






الأكثر مشاهدة