مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني

وقد شارك في برنامج التدريب المتخصص، على مدار ثلاث سنوات، 120 مشاركًا من قطاع المياه والبلديات الفلسطينية، على برامج (المعالجة البيولوجية لمحطات الصرف الصحي، وتدريب المدربين TOT).
وشارك عشرون متدربًا من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، وتلقوا تدريبًا نظريًا وعمليًا، وزيارات ميدانية، والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة، على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتخصصة في قطاع المياه الأردني.
