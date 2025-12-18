مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني

06:05 م

الوكيل الإخباري- عُقد في مركز تدريب المياه – سلطة المياه، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا، دورتان تدريبيتان لموظفي قطاع المياه الفلسطيني، ضمن البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني – 2025، بدعم من الوكالة اليابانية (جايكا)، وبحضور ممثليها في عمّان.





وقد شارك في برنامج التدريب المتخصص، على مدار ثلاث سنوات، 120 مشاركًا من قطاع المياه والبلديات الفلسطينية، على برامج (المعالجة البيولوجية لمحطات الصرف الصحي، وتدريب المدربين TOT).



وشارك عشرون متدربًا من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، وتلقوا تدريبًا نظريًا وعمليًا، وزيارات ميدانية، والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة، على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتخصصة في قطاع المياه الأردني.

