الأردنية للطيران تطرح 1000 تذكرة للبيع المسبق بمناسبة الأعياد ونهاية العام

ويكون هذا العرض ساري المفعول لغاية الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول، على أن يكون الحد الأدنى للشراء 10 تذاكر في الطلب الواحد.
وأوضحت الأردنية للطيران أن التذاكر المباعة ضمن هذا العرض صالحة للاستخدام على أي من وجهاتها المنتظمة، لمدة 45 يومًا اعتبارًا من تاريخ 20 كانون الأول 2025.
وبيّنت الشركة أن سعر التذكرة يبلغ 106 دنانير للمقطع الواحد، شاملًا الضرائب، ويتضمن وزن أمتعة يصل إلى 30 كيلوغرامًا موزعة على حقيبتين كحد أقصى، بما في ذلك الحقيبة اليدوية.
وأضافت أن بإمكان مستخدمي هذا العرض شراء حقيبة إضافية واحدة فقط بوزن 15 كيلوغرامًا، مقابل 20 دينارًا، تُدفع نقدًا على كاونتر تسجيل المسافرين، وذلك حصريًا للمستفيدين من العرض.
ودعت الأردنية للطيران الراغبين بالاستفادة من العرض إلى المبادرة بالحجز خلال الفترة المحددة، نظرًا لمحدودية عدد التذاكر المطروحة، مؤكدة حرصها على تقديم خيارات سفر تنافسية تلبي احتياجات المسافرين خلال موسم الأعياد ونهاية العام.
