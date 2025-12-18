ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

ووصف وليّ العهد في وقت سابق عبر انستغرام الجماهير الأردنية بـ"الجماهير الوفية"، قبيل النهائي المرتقب بين النشامى ومنتخب المغرب.
وقال سموّه، "جماهير الأردن الوفية أنتم الداعم الأول ومصدر قوة وعزيمة النشامى.. التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية".
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
-
مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية