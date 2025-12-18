الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب قرارات بنوك مركزية

الوكيل الإخباري- حافظ الدولار على مكاسبه أمام نظرائه الرئيسيين، اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، لم يشهد مؤشر الدولار، تغيرًا يذكر عند 98.35 بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.



واستقر اليورو عند 1.1743 دولار، كما ارتفع الين 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 155.45 بعدما تراجع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.



وسجل الدولار الأسترالي 0.6600 دولار، منخفضًا 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5763 دولار، بانخفاض 0.20 بالمئة.