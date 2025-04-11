المقاولون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، للدورة الخامسة والعشرين.

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وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس عبد المعطي فاضل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النقابة فتحت صناديق الاقتراع في مقرها في دير غبار من الساعة التاسعة ولغاية السادسة مساء، حيث سيتم الاقتراع من خلال صندوق واحد، وورقة واحدة تضم المرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة عن الفئات العليا والدنيا.



وقال إنه يحق لـ1800 مقاول مسدد للرسوم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم من خلال الفرز الألي لأوراق المقترعين الذين عليهم التضليل على الدوائر الموجودة بجانب أسماء المرشحين.