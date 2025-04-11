المقاولون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس عبد المعطي فاضل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النقابة فتحت صناديق الاقتراع في مقرها في دير غبار من الساعة التاسعة ولغاية السادسة مساء، حيث سيتم الاقتراع من خلال صندوق واحد، وورقة واحدة تضم المرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة عن الفئات العليا والدنيا.
وقال إنه يحق لـ1800 مقاول مسدد للرسوم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم من خلال الفرز الألي لأوراق المقترعين الذين عليهم التضليل على الدوائر الموجودة بجانب أسماء المرشحين.
ويتنافس في الانتخابات قائمتان انتخابيتان، هما كتلة العمل والإنجاز برئاسة المرشح لمركز النقيب فؤاد الدويري، وكتلة المقاول الأردني برئاسة المرشح لمركز النقيب وائل طوقان، فيما ترشح 3 مقاولين بشكل مستقل عن فئتي شركات المقاولات وهم: ياسين الطراونة وعلي الوحش عن فئات الشركات الدنيا وأحمد الاسكافي عن فئات الشركات العليا.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: جولة تفقدية وخطط تطويرية واعدة لمدينة الأمير محمد للشباب
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للوزير الطراونة بالشفاء العاجل
-
بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر
-
الصفدي يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية
-
توضيح بخصوص بيوعات الشقق في الأردن
-
توضيح حول تقديم المساعدات النقدية لجميع اللاجئين السوريين بالاردن
-
الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن
-
إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في الخدمات الطبية الملكية