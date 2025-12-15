الإحصاءات العامة و"الفاو" تُطلقان دورة تدريبية لمرصد الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دورة تدريبية مكثفة لمدة أربعة أيام حول مرصد الأمن الغذائي والتغذية في المشرق.

ويعد مرصد الأمن الغذائي والتغذية في المشرق منصة إقليمية مصممة لجمع وتصوير وتحليل البيانات الهامة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية في جميع دول المشرق، وتستجيب هذه المبادرة للتهديدات المعقدة والمتداخلة للأمن الغذائي التي تواجهها منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي ما تزال تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتضخم، والصدمات المناخية.



وأنشأت "الفاو" المرصد بناءً على طلب من الأردن وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن (2021-2030) والتي يتمثل في أن تصبح مركزا إقليميا للأدلة المستندة إلى البيانات.



وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات: "يوفر المرصد إطارا عمليا لتوحيد بيانات الأمن الغذائي والتغذية والتحقق من صحتها ومشاركتها بين الدول. ويركز هذا التدريب على كيفية دمج الإحصاءات الرسمية وتحديثها واستخدامها بثقة على المستوى الإقليمي بشكل منهجي".



بدوره قال احمد مختار من (الفاو)، "يمثل المرصد علامة فارقة في جهودنا الجماعية لبناء منطقة مشرقية أكثر



أمنا غذائيا. من خلال الجمع بين البيانات والتحليلات والخبرات الإقليمية، وبما يدعم الحكومات في توجيه سياسات آنية واستشرافية".