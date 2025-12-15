الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون

الإثنين 2025-12-15 09:10 م

الإثنين، 15-12-2025 08:02 م
الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، الإثنين، تفاصيل جديدة عن الحياة التي يعيشها الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعائلته في موسكو.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الأسد يحاول العودة إلى مهنته الطبية، ويجلس في قاعات الدرس ويتلقى دروساً في طب العيون.

وقال صديق لعائلة الأسد ما زال يتواصل معهم، إن الأسد "يدرس اللغة الروسية وينعش معلوماته في طب العيون من جديد، وهذا شغف لديه، وهو بالطبع لا يحتاج إلى المال، وحتى قبل اندلاع الحرب في سوريا كان يمارس طب العيون بشكل منتظم في دمشق"، مضيفاً أن نخبة موسكو الثرية هم زبائنه المحتملون.

وأوضحت الصحيفة، التي استندت في تقريرها إلى مصادر في روسيا وسوريا، أن عائلة الأسد تعيش حياة هادئة ومعزولة من الرفاهية في موسكو.

ورجح المصدر أن عائلة الأسد تقيم في منطقة روباكليكوفا الراقية، وهي مجمع مغلق يقطنه نخبة موسكو، وقد يختلطون بشخصيات مثل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر من كييف عام 2024، ويعتقد أنه يقيم في المنطقة ذاتها.

ورغم مسكنهم الفاخر، إلا أن العائلة معزولة عن الدوائر السورية والروسية التي كانت تنتمي إليها سابقاً.

