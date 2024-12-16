الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنىء بعيد الميلاد المجيد

وقدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله التبريكات بعيد الميلاد المجيد خلال زيارتها لراهبات الوردية.
وفي جلسة ضمت عدداً من راهبات الوردية، أشادت جلالتها بجهودهن وما قدمن من إسهامات في مختلف المجالات.
واستمعت جلالتها إلى نبذة عن الدور الذي يقمن به الراهبات في المجالات الإنسانية والتربوية داخل الأردن وخارجه.
ويضم بيت الزيارة الذي تأسس في عام 1996 عددا من الغرف والقاعات والمرافق لخدمة الراهبات المسنات والراهبات القائمات على إدارته.
وخلال لقاء مع مديرة بيت الزيارة الأخت مادلين دبابنة بحضور القس منذر إسحق، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم والراهبات الأخت مارتينا بدر والأخت بيرتيلا مرجي والأخت نبيلة صالح العائدات من غزة، استمعت جلالة الملكة إلى قصص من الواقع المؤلم في غزة والدور الإنساني الذي تقوم به الكنيسة هناك في التخفيف من معاناة الأهالي.
وقامت جلالتها بزيارة إلى إحدى الراهبات للاطمئنان على صحتها إثر وعكة صحية ألمت بها، مقدمة أمنياتها بالشفاء العاجل لها.
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