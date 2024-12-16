الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنىء بعيد الميلاد المجيد

الوكيل الإخباري- زارت الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، بيت الزيارة لراهبات الوردية، وأعربت عن أمنياتها أن يحمل العام الجديد السلام والأمان للمنطقة العربية

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