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الملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل في قصر الحسينية، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري
جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل في قصر الحسينية، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري
 
الأحد، 09-03-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، الذي تستضيفه المملكة.

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وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقوف الأردن إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها.


وبحث اللقاء أهمية إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.


وأكد جلالة الملك ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ليسهموا في عملية إعادة البناء.


وضم اللقاء وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.

 
 
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