الملك يؤكد موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير وضرورة إعادة إعمار غزة

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، خصوصا الأوضاع الخطيرة في غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وأهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان.
وأشار جلالته إلى نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة أخيرا، والاجتماع الذي عقد في الرياض مع عدد من القادة العرب، مجددا التأكيد على موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير، وضرورة العمل على إعادة إعمار غزة.
وأعرب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس عن تقديرهم لمواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشاروا إلى أن مجلس النواب حريص على مواصلة القيام بدوره الرقابي والتشريعي ومتابعة تنفيذ التحديث بمساراته الثلاثة، وإدامة التعاون مع الحكومة، خدمةً للمصالح العليا للدولة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
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