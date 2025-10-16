الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست

06:14 م

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني في بودابست، اليوم الخميس، برؤساء وأعضاء لجان ومجموعات برلمانية في البرلمان الهنغاري، لبحث آليات توسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.





وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور لجان الصداقة النيابية في تعزيز الحوار السياسي وبناء جسور التواصل بين الشعبين.



وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، الحرص على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، لافتا إلى مجالات التعاون المشترك في التعليم والسياحة والتجارة.



وتطرق الاجتماع إلى أبرز التطورات في المنطقة، إذ شدد جلالة الملك على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتدفق المساعدات الكافية بشكل عاجل.



ولفت جلالته إلى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وتثبيته على أرضه، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.



ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء البرلمان الهنغاري أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعميقها، معربين عن تقديرهم لدور الأردن في حماية الوجود المسيحي في الإقليم.



وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى هنغاريا محمد هنداوي.



