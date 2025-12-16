الثلاثاء 2025-12-16 07:38 م

هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"

جانب من الجلسة
الوكيل الإخباري- استضافت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية محورية بعنوان: "عرض النتائج النهائية لدراسة جدوى وقود الطيران المستدام بين الأردن ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)".

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، جاءت الجلسة، التي عقدت برعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة ضيف الله الفرجات، للبناء على النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى التي أجريت ضمن مشروع بناء القدرات لوقود الطيران المستدام التابع لمنظمة (إيكاو) والممول من الحكومة الهولندية، و أعلنت نتائجها خلال اجتماع الجمعية العمومية الثانية والأربعين لـ"إيكاو".


وهدفت الجلسة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي ولدته الدراسة، وتمهيد الطريق نحو الخطوات التنفيذية القادمة لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في الأردن، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وعلى رأسها تطوير الإطار التشريعي لدعم هذه الصناعة الواعدة.


وأعلنت الهيئة عن سعيها لإجراء "دراسة تنفيذ الأعمال (Business Implementation Study)" بالتعاون مع "إيكاو"، فيما تسعى الهيئة من خلال هذه الدراسة إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودمج جميع الجهات المعنية لتحقيق الهدف الوطني المأمول المتمثل في بدء إنتاج وقود الطيران المستدام محليا.


وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة واسعة ومكثفة من ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الوزارات والهيئات والجامعات، إضافة إلى ممثلين عن شركات الطيران الوطنية والمطارات الأردنية والجمعية العلمية الملكية ومزودي الوقود، مما يؤكد الالتزام المشترك بدعم مسيرة التحول الأخضر في قطاع الطيران بالمملكة.

 
 


