هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، جاءت الجلسة، التي عقدت برعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة ضيف الله الفرجات، للبناء على النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى التي أجريت ضمن مشروع بناء القدرات لوقود الطيران المستدام التابع لمنظمة (إيكاو) والممول من الحكومة الهولندية، و أعلنت نتائجها خلال اجتماع الجمعية العمومية الثانية والأربعين لـ"إيكاو".
وهدفت الجلسة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي ولدته الدراسة، وتمهيد الطريق نحو الخطوات التنفيذية القادمة لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في الأردن، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وعلى رأسها تطوير الإطار التشريعي لدعم هذه الصناعة الواعدة.
وأعلنت الهيئة عن سعيها لإجراء "دراسة تنفيذ الأعمال (Business Implementation Study)" بالتعاون مع "إيكاو"، فيما تسعى الهيئة من خلال هذه الدراسة إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودمج جميع الجهات المعنية لتحقيق الهدف الوطني المأمول المتمثل في بدء إنتاج وقود الطيران المستدام محليا.
وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة واسعة ومكثفة من ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الوزارات والهيئات والجامعات، إضافة إلى ممثلين عن شركات الطيران الوطنية والمطارات الأردنية والجمعية العلمية الملكية ومزودي الوقود، مما يؤكد الالتزام المشترك بدعم مسيرة التحول الأخضر في قطاع الطيران بالمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الثلوج تزور الأردن صباح الأربعاء في هذه المناطق
-
اتفاقية تعتمد أداة رقمية متقدمة لإدارة الري المستدام في الأغوار الشمالية
-
عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي
-
الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية
-
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
-
انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث
-
وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال